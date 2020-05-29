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Мендоса переизбран на пост президента WBA

Мендоса переизбран на пост президента WBA
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

28 мая состоялось онлайн-голосование членов всемирной боксёрской организации (WBA) по результатам которой её президент Жилберто Жезус Мендоса был переизбран на второй срок и будет занимать эту должность до 2025 года, сообщает официальный сайт WBA.

В условиях пандемии коронавируса было принято решение провести выборы главы организации онлайн. За переизбрание Мендосы высказались 10 членов WBA, который имеют право голоса на выборах, а также 25 директоров организации, наделённых полномочиями голосовать.

Во многом переизбрание Мендосы состоялось благодаря его заслугам на посту президента. За время его работы WBA достигла большого прогресса. В том числе была открыта академия организации, способствующая развитию спорта в мире.

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