Лобов о жизни в России: к нам домой приходили с оружием. Решили, что надо куда-то свинтить

Боец смешанного стиля Артём Лобов, который на протяжении долгого времени живёт и тренируется в Ирландии, объяснил, почему его семье пришлось покинуть Россию.
«Я рос в городе Заволжье, криминальное место. Городок маленький, но довольно богатый. Город малюсенький, 50 тысяч человек, но огромное количество производства. В своё время у нас там открыли зону, чтобы зэки работали на этом производстве.
В 90-е учителя получали мизерную зарплату, почти ничего. Мама открыла свой бизнес – два небольших ювелирных магазина, но случился финансовый кризис. Плюс началась история 90-х с крышей: стали вымогать деньги. Уже был край. Денег нет, ещё и с тебя пытаются качать деньги, которых и так нет.
Нужно было куда-то деваться. К нам домой ребята с оружием приходили. К тому же мама уже развелась с отцом, мы с ней жили вдвоём. Приняли решение, что нам нужно куда-то свинтить», — цитирует Лобова «Спорт-экспресс».
33-летний Лобов ранее выступал в UFC. Всего в MMA на его счету 13 побед, 15 поражений и одна ничья, ещё один бой признали несостоявшимся.
В настоящее время Лобов является бойцом лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC. Он входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
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