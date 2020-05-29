«Будь готов». Хабиб Нурмагомедов показал фото с тренировки

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «Инстаграме» фотографию, сделанную после тренировки. На снимке спортсмен отдыхает в углу ринга.

«Будь готов», — подписал Нурмагомедов фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов должен был выступить на турнире UFC 249, где его соперником должен был стать американец Тони Фергюсон, но лишился возможности покинуть Россию ввиду карантина по коронавирусу, и его заменили на Джастина Гэтжи. Фергюсон потерпел поражение от Гэтжи, несмотря на то что был фаворитом боя, и теперь ожидается, что Джастин станет соперником Хабиба в поединке, который планируется провести в сентябре.