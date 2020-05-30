Валуев ответил главному редактору гей-журнала, который хотел взять у него интервью

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, ответил на предложение, поступившее ему в ходе общения на одной из интернет-конференций. Экс-боксёру предложили дать интервью гей-журналу, на что спортсмен и политик ответил отказом.
«Здравствуйте, Николай! Не надеюсь, что ответите, но всё же. Меня зовут Артём. Я являюсь главным редактором гей-журнала. Не могли бы Вы дать интервью? Хотим с Вами поближе познакомиться», — написал журналист.
Валуев подчеркнул, что с ним не нужно «знакомиться ближе» и попутно рассказал о составе своей семьи.
«Не надо со мной поближе знакомиться. Исчерпывающую информацию обо мне вы найдёте в Википедии. Вот, например, выписка из раздела семья: жена Галина Борисовна Валуева (в дев. Димитрова, род. 26 июля 1977), сын Григорий Валуев (род. 26 февраля 2002), дочь Ирина (род. 2 марта 2007 года), сын Сергей Валуев (род. 30 июля 2012 года», — написал Валуев.
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