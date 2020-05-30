Дж. Джонс, вероятно, просил за бой с Нганну около $ 30 млн
Президент UFC Дэна Уайт вновь вернулся к теме потенциального поединка между чемпионом лиги в полутяжёлом весе Джоном Джонсом с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. Руководство промоушена пока исключило вероятность этой встречи по причине больших финансовых требований Джонса. И хотя Джон опроверг эту версию, Уайт продолжает на ней настаивать.
«Джонс хотел за бой с Нганну примерно ту же сумму, что получил Деонтей Уайлдер», — привёл слова Уайта Ариэль Хельвани на своей странице в «Твиттере».
При этом он уточнил, что до сих пор непонятно, о каких деньгах шла речь. Но на твит Хельвани отреагировал известный обозреватель бокса Майк Коппинджер, отметив, что Уайлдер за повторный поединок с Тайсоном Фьюри получил около $ 30 млн.
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