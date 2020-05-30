Бывший чемпион M-1, боец полусреднего веса Алексей Кунченко опроверг информацию о том, что он покинул организацию UFC. Ранее об этом сообщал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Рафаэль Мариньо.



«Я не сказал, что завершил выступления в UFC. Будем вести переговоры с другими организациями», — приводит сова Алексея Кунченко ТАСС.



36-летний Кунченко дебютировал в UFC в 2018 году на первом в истории турнире промоушена в Москве. Тогда он победил Тиагу Алвеса, а затем справился с Юсином Оками. В 2019 году он провёл лишь один поединок, уступив решением судей Гилберту Бёрнсу. В марте 2020 года Алексей принял участие на турнире в Бразилии, где проиграл Элизеу Залески дос Сантосу.

Напомним, до выступлений в UFC у россиянина не было ни одного поражения. В смешанных единоборствах он провёл 22 поединка, победив в 20 из них. Титул чемпиона М-1 в полусреднем весе он удерживал с 2016 по 2018 год.