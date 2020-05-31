Бёрнс получил бонус от UFC за «Выступление вечера»

Ранним утром 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night.

На традиционной пресс-конференции после шоу президент лиги Дэна Уайт распределил бонусы между рядом бойцов. Так, лучшим поединком турнира была признана схватка бойцов наилегчайшего весе Тима Эллиотта с Брендоном Ройвалом. За это они получили по $ 50 тыс.

Чек на такую же сумму получил участник главного боя вечера Гилберт Бёрнс, победивший единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Победа была признана «Выступлением вечера».

Ещё одним «Выступлением вечера» признали победу Маккензи Дёрн над Ханной Сайферс. Дёрн одержала победу болевым приёмом рычаг колена и стала первой девушкой в истории UFC, сумевшей завершить бой таким образом. Она также получила $ 50 тыс.