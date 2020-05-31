Бёрнс получил бонус от UFC за «Выступление вечера»

Ранним утром 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night.
На традиционной пресс-конференции после шоу президент лиги Дэна Уайт распределил бонусы между рядом бойцов. Так, лучшим поединком турнира была признана схватка бойцов наилегчайшего весе Тима Эллиотта с Брендоном Ройвалом. За это они получили по $ 50 тыс.
Чек на такую же сумму получил участник главного боя вечера Гилберт Бёрнс, победивший единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Победа была признана «Выступлением вечера».
Ещё одним «Выступлением вечера» признали победу Маккензи Дёрн над Ханной Сайферс. Дёрн одержала победу болевым приёмом рычаг колена и стала первой девушкой в истории UFC, сумевшей завершить бой таким образом. Она также получила $ 50 тыс.
- 31 мая 2020
-
10:18
-
09:28
-
08:47
-
07:55
-
07:46
-
07:00
-
06:05
-
05:32
-
04:07
-
02:19
-
01:13
-
00:35
- 30 мая 2020
-
23:00
-
21:54
-
20:49
-
19:52
-
18:00
-
16:38
-
15:25
-
14:51
-
13:52
-
12:49
-
11:26
-
10:11
-
09:29
-
07:43
-
04:07
-
00:29
- 29 мая 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:26
-
21:36
-
20:54
-
19:59
-
18:58