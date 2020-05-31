Минеев нокаутировал Пронина на турнире в Минске
Поздним вечером 30 мая в Минске завершился турнир по смешанным единоборствам, в главном событии которого встречались Владимир Минеев и Артур Пронин.
Бойцы начали поединок, не форсируя события. Минеев выглядел достаточно уверенно и вскоре нашёл нужный ритм, периодически беспокоя соперника точными попаданиями. Пронин в итоге так и не сумел доставить сопернику проблем. В середине первой пятиминутки Владимир нанёс разящий апперкот справа и отправил противника в чистый нокаут.
Минеев провёл первый поединок в 2020 году. Предыдущий бой провёл в сентябре 2019 года, победив единогласным решением судей Диего Диаса. В смешанных единоборствах на счету спортсмена теперь 14 побед, одно поражение и одна ничья.
- 31 мая 2020
-
11:27
-
10:18
-
09:28
-
08:47
-
07:55
-
07:46
-
07:00
-
06:05
-
05:32
-
04:07
-
02:19
-
01:13
-
00:35
- 30 мая 2020
-
23:00
-
21:54
-
20:49
-
19:52
-
18:00
-
16:38
-
15:25
-
14:51
-
13:52
-
12:49
-
11:26
-
10:11
-
09:29
-
07:43
-
04:07
-
00:29
- 29 мая 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:26
-
21:36
-
20:54
-
19:59
Партнерский контент