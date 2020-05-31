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Минеев нокаутировал Пронина на турнире в Минске

Минеев нокаутировал Пронина на турнире в Минске
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Поздним вечером 30 мая в Минске завершился турнир по смешанным единоборствам, в главном событии которого встречались Владимир Минеев и Артур Пронин.

Бойцы начали поединок, не форсируя события. Минеев выглядел достаточно уверенно и вскоре нашёл нужный ритм, периодически беспокоя соперника точными попаданиями. Пронин в итоге так и не сумел доставить сопернику проблем. В середине первой пятиминутки Владимир нанёс разящий апперкот справа и отправил противника в чистый нокаут.

Минеев провёл первый поединок в 2020 году. Предыдущий бой провёл в сентябре 2019 года, победив единогласным решением судей Диего Диаса. В смешанных единоборствах на счету спортсмена теперь 14 побед, одно поражение и одна ничья.

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