Хэй прокомментировал желание Тайсона возобновить карьеру

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поддерживает возвращение на ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона. Но подчёркивает, что 53-летний американец не должен биться с молодыми соперниками.

«Я не против возвращения Тайсона, если он будет драться с ровесниками. Я не против увидеть его поединки с Эвандером Холифилдом, Риддиком Боу, Хёрби Хайдом. Давайте позволим им драться, если им хочется это делать ради благотворительности.

Но мы не можем устраивать для них бои на 12 раундов. Думаю, они должны проводить шестираундовые встречи. Эти боксёры те же, что и прежде, просто теперь не такие быстрые и взрывные. Но я против того, чтобы молодые боксёры бились с соперником, который давно прошёл пик карьеры.

Не хотелось бы видеть, чтобы Джоуша или Фьюри бились с кем-то, кому за 50 лет. Это будет нехорошо. Да, это возможность заработать большие деньги, но это нанесёт серьёзный вред здоровью. Конечно, Майк Тайсон на пике карьеры смог бы выйти на бой с любым из этих соперников. Но того Майка мы видели 30 лет назад", — приводит слова Хэя BoxingScene.