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Алексею Олейнику предложили бой с Льюисом. Он отказался

Алексею Олейнику предложили бой с Льюисом. Он отказался
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, отказался от поединка с Дерриком Льюисом. Спортсмен рассказал, что его не устроила дата поединка.

«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — приводит его слова ТАСС.

Также Олейник сообщил, что ушёл от своего менеджера.

«Ушёл из First Round Management. Пока свободный боец», — добавил он.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса.

На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья.

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