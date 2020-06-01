Алексею Олейнику предложили бой с Льюисом. Он отказался

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, отказался от поединка с Дерриком Льюисом. Спортсмен рассказал, что его не устроила дата поединка.

«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — приводит его слова ТАСС.

Также Олейник сообщил, что ушёл от своего менеджера.

«Ушёл из First Round Management. Пока свободный боец», — добавил он.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса.

На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья.