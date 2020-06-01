Алексею Олейнику предложили бой с Льюисом. Он отказался
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, отказался от поединка с Дерриком Льюисом. Спортсмен рассказал, что его не устроила дата поединка.
«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — приводит его слова ТАСС.
Также Олейник сообщил, что ушёл от своего менеджера.
«Ушёл из First Round Management. Пока свободный боец», — добавил он.
Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса.
На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья.
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