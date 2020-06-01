Олейник поддержал схиигумена, которого хотят отлучить от РПЦ за отрицание коронавируса

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поддержал схиигумена Сергия Романова, которого хотят отлучить от РПЦ. Причиной отлучения стали проповеди, в которых Сергий Романов отрицал реальность коронавирусной инфекции и призывал верующих к неповиновению распоряжениям властей.



«Хочу выразить огромную благодарность и слова уважения игумену, отцу Сергию. За его стремление сделать людям добро, за его стремление донести до каждого человека, до каждого уголка слово Господне. И за ту веру, которая есть в нем, в его силах. И то, как он передавал её нам», — сказал Алексей Олейник в видеообращении на канале поддержки схиигумена.



9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса.



На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья.