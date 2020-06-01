Олейник поддержал схиигумена, которого хотят отлучить от РПЦ за отрицание коронавируса

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поддержал схиигумена Сергия Романова, которого хотят отлучить от РПЦ. Причиной отлучения стали проповеди, в которых Сергий Романов отрицал реальность коронавирусной инфекции и призывал верующих к неповиновению распоряжениям властей.
«Хочу выразить огромную благодарность и слова уважения игумену, отцу Сергию. За его стремление сделать людям добро, за его стремление донести до каждого человека, до каждого уголка слово Господне. И за ту веру, которая есть в нем, в его силах. И то, как он передавал её нам», — сказал Алексей Олейник в видеообращении на канале поддержки схиигумена.
9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса.
На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья.
- 1 июня 2020
-
21:54
-
21:03
-
19:55
-
18:57
-
17:30
-
15:41
-
15:19
-
14:50
-
14:04
-
13:11
-
12:56
-
11:00
-
10:01
-
09:39
-
09:01
-
06:44
-
00:57
-
00:44
- 31 мая 2020
-
22:20
-
18:52
-
16:50
-
15:59
-
14:54
-
13:47
-
12:47
-
11:27
-
10:18
-
09:28
-
08:47
-
07:55
-
07:46
-
07:00
-
06:05
-
05:32
-
04:07