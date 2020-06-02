Боец UFC Белал Мухаммад пообещал мародёрам «отправлять их в больницы»

Боец UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад возмущён действиями манифестантов в США. Изначально мирные акции протеста против излишне жёстких мер со стороны правоохранительных органов, превратились в массовые акции неповиновения, повлёкшие за собой многочисленные случаи мародёрства.

Магазин отца Белала Мухммада также был разгромлён мародёрами, в итоге спортсмен обратился к преступникам через свою страницу в «Твиттер», пообещав им жёсткую встречу.

«После того, как я увидел, что магазин моего отца уничтожен, что небольшой бизнес моей семьи и моих друзей разрушен, я обещаю, что если мне придётся встретиться с мародёрами, я отправлю их в больницу. Это отвратительно», — написал Мухаммад в социальной сети.