А. Емельяненко: в России судебная система несправедлива, её просто нет

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал судебную систему страны. По словам спортсмена, её попросту не существует. Вместе с тем он подчеркнул, что не видит в этом вины главы государства.
«Судебная система вообще несправедлива. Если нужно человека посадить, его посадят. И найдут причины, сделают так, чтобы он сидел. У нас судебной системы не существует. Здесь не государство виновато. Под государством подразумевается система. Ну не может наш президент всех контролировать», — сказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.
Ранее спортсмен заявил, что считает Чечню своим вторым домом, а также признался, что не видит достойной альтернативы нынешнему президенту страны Владимиру Путину.
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