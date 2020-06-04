Напарник Ф. Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, одной из сильных сторон Нурмагомедова является борьба в партере.

«У него свой стиль, ему ничего не надо менять. И когда борется, он делает это зрелищно: красивые переводы, броски…

Есть много бойцов, которые просто переводят и залёживают, пытаются руку или ногу отломать. Хабиб не просто переводит, но и сильно добивает. А Макгрегора он и в стойке перебил», — приводит слова Немкова «БелПресса».

Победу над Конором Макгрегором Хабиб одержал в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.