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Напарник Ф. Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова

Напарник Ф. Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, одной из сильных сторон Нурмагомедова является борьба в партере.

«У него свой стиль, ему ничего не надо менять. И когда борется, он делает это зрелищно: красивые переводы, броски…

Есть много бойцов, которые просто переводят и залёживают, пытаются руку или ногу отломать. Хабиб не просто переводит, но и сильно добивает. А Макгрегора он и в стойке перебил», — приводит слова Немкова «БелПресса».

Победу над Конором Макгрегором Хабиб одержал в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

Фёдор Емельяненко обошёл Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA от CBS
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