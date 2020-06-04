Экс-чемпион UFC показал фото гноящейся руки и потребовал от промоушена денег

Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Тим Сильвия опубликовал на своей странице в «Инстаграме» снимки незаживающей после травмы руки. По словам спортсмена, это последствия отторжения организмом штифтов, установленных после операции.
В 2004 году Сильвия уступил соотечественнику Фрэнку Миру в поединке за пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе. В бою оппонент сломал Тиму руку.
«Рука доставляет проблемы уже больше года. Я связался с UFC, потому что они оплачивали мою первую операцию. В организации заявили, что это не их проблема и денег не дадут. У меня нет страховки, а повторная операция будет стоить более 10 тысяч долларов. Есть мысли о том, что я должен делать?» — написал под снимком Сильвия.
Фото доступны на странице Тима Сильвии в «Инстаграме».
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