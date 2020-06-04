Бывший соперник Фёдора Емельяненко назвал главное оружие Хабиба Нурмагомедова

Бывший американский боец смешанного стиля Чейл Соннен, который в октябре 2018 года проиграл знаменитому бойцу MMA Фёдору Емельяненко, назвал главное оружие действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Да, Хабиб делает много чего. Он валит на землю, связывает ноги. Но главное его оружие — умение выдерживать высокий темп.
Он идёт на соперника с той же скоростью на 24-й минуте боя, как и в самом начале поединка. Это просто пугает. Это и есть настоящее его оружие. Самого высокого уровня», — рассказал Соннен в своём YouTube-канале.
Напомним, 31-летний Нурмагомедов начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Ожидается, что его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA.
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