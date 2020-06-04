Канело может провести бой 14 сентября против Деревянченко

Следующим соперником обладателя чемпионских поясов по версиям WBC, WBA в среднем весе Сауля Альвареса может стать украинский боксёр Сергей Деревянченко. Поединок мексиканца с Геннадием Головкиным состоится не раньше начала 2021 года. Об этом сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер.



«Канело ведёт переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября. Другие соперники также рассматривают возможности подраться с Альваресом, но это будет не Головкин. Маловероятно, что увидим третий бой Канело против GGG раньше начала 2021 года», — написал Коппинджер на своей странице в «Твиттере».



Канело должен был драться 2 мая с чемпионом WBO в суперсреднем дивизионе Билли Джо Сондерс, но поединок был отменён из-за пандемии коронавируса.