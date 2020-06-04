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Президент UFC прокомментировал конфликт с Джоном Джонсом

Президент UFC прокомментировал конфликт с Джоном Джонсом
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о словесном противостоянии с чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Напомним, Джонс и Уайт вступили в конфликт после того, как боец обвинил своего босса во лжи. По словам Уайта, спортсмен требовал от UFC $ 30 млн за бой с Фрэнсисом Нганну, Джон утверждает, что это не так.

«Ключевой момент в отношениях со всеми звёздами, как и в отношениях с девушкой, с подчинённым, состоит в том, что нельзя же каждый раз со всем соглашаться. Сейчас у нас с Джоном разногласия по какому-то вопросу, так? У нас разногласия, но Джон Джонс — это партнёр по бизнесу.

Мы с Джоном сейчас спорим, не соглашаемся друг с другом, говорим разные слова на публике. Но, когда нам это надоест, мы сядем и решим все вопросы», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

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