«У Саши немного шансов с Магой». Немков — о бое Емельяненко с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков предположил, что Магомед Исмаилов, скорее всего, победит Александра Емельяненко. Напомним, изначально поединок должен был состояться 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.

По мнению Немкова, Исмаилову не помешает даже то, что ранее он не выступал в тяжёлой весовой категории, представителем которой является Емельяненко.

«Я скажу, что у него немного шансов с Магой. Мага Исмаилов набрал уже около сотки веса. Он борется хорошо и может все три раунда завалить и перележать.

Посмотри бои Александра, его практически все переводят. И Гонзага переводил, и Тони Джонсон переводил, и Пешта. Просто все уставали. Хотя, если честно, непонятно от чего», — рассказал боец в интервью YouTube-каналу M-1 Global.