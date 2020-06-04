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Реванш Намаюнас и Андраде состоится 11 июля

Реванш Намаюнас и Андраде состоится 11 июля
Бокс/ММА / UFC 0

Реванш между бывшими чемпионками UFC Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде состоится 11 июля. Бой пройдёт на турнире UFC 251. Об этом сообщил инсайдер Бретт Окамото.

«Бой Роуз Намаюнас и Джессики Андраде был согласован на 11 июля. На прошлой неделе Дэна Уайт говорил, что бой есть в планах, но он сказал, что ему нужно убедиться, что Роуз хочет провести бой. Теперь я могу подтвердить, что реванш будет», — написал Бретт Окамото в своём «инстаграме».

Первый поединок Роуз Намаюнас и Джессики Андраде прошёл в мае 2019 года на турнире UFC 237 и закончился победой Андраде нокаутом во втором раунде.

Тот бой был титульным в наилегчайшем весе. Через три с половиной месяца Андраде упустила титул, проиграв Чжан Вейли.

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