Реванш Намаюнас и Андраде состоится 11 июля
Реванш между бывшими чемпионками UFC Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде состоится 11 июля. Бой пройдёт на турнире UFC 251. Об этом сообщил инсайдер Бретт Окамото.
«Бой Роуз Намаюнас и Джессики Андраде был согласован на 11 июля. На прошлой неделе Дэна Уайт говорил, что бой есть в планах, но он сказал, что ему нужно убедиться, что Роуз хочет провести бой. Теперь я могу подтвердить, что реванш будет», — написал Бретт Окамото в своём «инстаграме».
Первый поединок Роуз Намаюнас и Джессики Андраде прошёл в мае 2019 года на турнире UFC 237 и закончился победой Андраде нокаутом во втором раунде.
Тот бой был титульным в наилегчайшем весе. Через три с половиной месяца Андраде упустила титул, проиграв Чжан Вейли.
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