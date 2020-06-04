Вандерлей Силва попал под машину во время велопрогулки
Прославленный боец смешанных единоборств Вандерлей Силва попал под машину, когда совершал велопрогулку в Куритибе (Бразилия). Спортсмен получил перелом правой ноги и ссадины на лице. Водитель автомобиля предложил Силве помощь и отвёз его в больницу.
«Я бы мог погибнуть, если бы не был в шлеме. Людям надо быть осторожнее во время поездок. Совершать велопрогулки в Куритибе достаточно непросто», — приводит слова Силвы MMA Fighting.
Напомним, ветеран смешанных единоборств не появлялся в клетке с 2018 года, когда проиграл Куинтону Джексону. Не так давно появилась информация о том, что бразилец может вернуться в спорт и выступить в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. По слухам, там ему предлагают поединок с Майком Тайсоном.
- 4 июня 2020
-
22:41
-
22:27
-
21:46
-
20:53
-
19:36
-
18:53
-
17:57
-
16:09
-
15:10
-
14:07
-
13:01
-
12:03
-
11:45
-
10:00
-
09:29
-
09:00
-
05:54
-
00:59
-
00:05
- 3 июня 2020
-
21:55
-
20:45
-
19:38
-
18:03
-
16:08
-
15:03
-
14:00
-
13:59
-
12:00
-
10:00
-
09:01
-
03:46
-
00:31
-
00:25
- 2 июня 2020
-
23:43
-
23:25
Партнерский контент