Вандерлей Силва попал под машину во время велопрогулки

Прославленный боец смешанных единоборств Вандерлей Силва попал под машину, когда совершал велопрогулку в Куритибе (Бразилия). Спортсмен получил перелом правой ноги и ссадины на лице. Водитель автомобиля предложил Силве помощь и отвёз его в больницу.

«Я бы мог погибнуть, если бы не был в шлеме. Людям надо быть осторожнее во время поездок. Совершать велопрогулки в Куритибе достаточно непросто», — приводит слова Силвы MMA Fighting.

Напомним, ветеран смешанных единоборств не появлялся в клетке с 2018 года, когда проиграл Куинтону Джексону. Не так давно появилась информация о том, что бразилец может вернуться в спорт и выступить в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. По слухам, там ему предлагают поединок с Майком Тайсоном.