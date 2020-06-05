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Боец UFC перед турниром выкрасил волосы в цвета радуги. Фото

Боец UFC перед турниром выкрасил волосы в цвета ра
Боец UFC перед турниром выкрасил волосы в цвета радуги. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, выкрасил волосы в цвета радуги перед турниром промоушена в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 6 на 7 июня мск.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Соперником О'Мэлли на турнире станет его соотечественник Эдди Вайнлэнд. Главным боем вечера станет поединок Аманды Нуньес и Фелиции Спенсер.

Полный кард турнира UFC 250

Основной кард:
Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.

Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бёрнс — Эван Данэм.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нуньес — Спенсер.

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