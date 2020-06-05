Боец UFC перед турниром выкрасил волосы в цвета радуги. Фото

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, выкрасил волосы в цвета радуги перед турниром промоушена в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 6 на 7 июня мск.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Соперником О'Мэлли на турнире станет его соотечественник Эдди Вайнлэнд. Главным боем вечера станет поединок Аманды Нуньес и Фелиции Спенсер.

Полный кард турнира UFC 250

Основной кард:

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;

Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;

Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;

Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;

Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.

Предварительный кард:

Алекс Касерес — Чейс Хупер;

Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;

Брайан Келлехер — Коди Стаманн;

Чарльз Бирд — Маки Питоло;

Жуссиер Формига — Алекс Перес;

Девин Кларк — Алонсо Менифилд;

Герберт Бёрнс — Эван Данэм.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нуньес — Спенсер.