Боец UFC перед турниром выкрасил волосы в цвета радуги. Фото

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, выкрасил волосы в цвета радуги перед турниром промоушена в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 6 на 7 июня мск.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
Соперником О'Мэлли на турнире станет его соотечественник Эдди Вайнлэнд. Главным боем вечера станет поединок Аманды Нуньес и Фелиции Спенсер.
Полный кард турнира UFC 250
Основной кард:
Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.
Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бёрнс — Эван Данэм.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нуньес — Спенсер.
- 5 июня 2020
-
09:01
-
00:56
- 4 июня 2020
-
23:34
-
22:41
-
22:27
-
21:46
-
20:53
-
19:36
-
18:53
-
17:57
-
16:09
-
15:10
-
14:07
-
13:01
-
12:03
-
11:45
-
10:00
-
09:29
-
09:00
-
05:54
-
00:59
-
00:05
- 3 июня 2020
-
21:55
-
20:45
-
19:38
-
18:03
-
16:08
-
15:03
-
14:00
-
13:59
-
12:00
-
10:00
-
09:01
-
03:46
-
00:31