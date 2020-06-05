Густафссон возобновит карьеру в июле и может встретиться с Вердумом

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Александер Густафссон возобновит карьеру. Ожидается, что швед вернётся в октагон уже в июле и выступит на турнире промоушена 25 июля, сообщает BJ Penn. При этом спортсмен сменит весовую категорию и теперь будет выступать в тяжёлом дивизионе.
Главными претендентами на бой с ним являются экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Овинс Сен-Пре. Оба проиграли предыдущие поединки. Вердум раздельным решением уступил в минувшем месяце Алексею Олейнику, а Овинс Сен-Пре проиграл Бену Ротвеллу.
Что касается Густафссона, то он последний раз появлялся в октагоне в июне минувшего года. Тогда на турнире в Стокгольме он проиграл Энтони Смиту. После этого Александер объявил об уходе из спорта.
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