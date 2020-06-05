Волков: не советую ставить на мой поединок с Блейдсом

Боец смешанных единоборств Александр Волков поделился мыслями о грядущем противостоянии с Кёртисом Блейдсом. Россиянин уверен в своей победе, но вместе с тем, рекомендует любителям тотализатора не делать ставки на этот поединок.

«Не буду никому рекомендовать делать ставки. На самом деле, это сильная авантюра. В большей степени букмекерские конторы зарабатывают на том, что люди ставки проигрывают. Как математик и инженер в прошлом, могу сказать, что в любом случае, если вы поставите десять раз, вы выиграете один-два раза, а остальное проиграете. Поэтому старайтесь зарабатывать деньги другими способами, но не ставками. В том числе, не советую ставить на мой поединок — всё это относительно.

Будет важно не то, какая у меня сейчас форма в России — я могу легко подраться с Кёртисом Блэйдсом вот здесь, у себя в зале, и быть намного лучше его. Но мне нужно добраться до Америки. В Лас-Вегасе сейчас очень высокая температура, насколько я знаю, там очень жарко и сухой воздух. Мне нужно пройти в этих условиях акклиматизацию. Нужно перестроиться с нашего часового пояса на их, чтобы не выйти сонным на бой. При этом нужно адаптироваться и потренироваться там, пройти все взвешивания. Нужно, чтобы нормально прошёл перелёт, чтобы осталась энергия, потому что до боя всего неделя.

За эту неделю набирается энергия на весь поединок. Поэтому так много условностей, которые не в мою сторону. Условия, которые играют против меня, плюс подготовки нормальной не было. Тем не менее, я уверен в своей победе, настроен позитивно. Постараюсь показать красивый бой и порадовать вас победой. Вы всё увидите", — приводит слова Волкова Sport24.