«Я умею выживать». Волков рассказал, за счёт чего собирается победить Блейдса

Боец смешанных единоборств Александр Волков поделился ожиданиями от встречи с третьим номером рейтинга UFC в тяжёлом весе Кёртисом Блейдсом, рассказав, за счёт чего собирается победить опытного американца.

«Кто-то написал в комментариях, что Кёртис Блэйдс намного больше меня весит, но на самом деле он весит столько же или даже меньше меня. По комплекции и телосложению он похож на меня — не тяжёлый и не обладает невероятной физической силой. У него действительно хорошие навыки борьбы и хорошие навыки добивания в партере, что является не самой сильной моей стороной — именно борьба.

Но моя сильная сторона в том, что я умею выживать в таких позициях, терпеть и переживать, вставать и на фоне усталости соперника спокойно с ним работать. Для меня очевиден его план идти бороться и пытаться что-то сделать внизу. Подобного у меня в карьере было достаточно. Многие ребята, с кем дрался, были хорошими борцами. Когда выступал в России, у меня было много боёв с хорошими борцами-вольниками, которые вязали, валили и били в партере. Но зачастую такие поединки я выигрывал, потому что у меня уже есть отработанная тактика", — приводит слова Волкова Sport24.