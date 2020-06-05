Хаттон: в ночь, когда я победил Цзю, я бы победил и Мейвезера

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон вспомнил о своей победе пятнадцатилетней давности над бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Костей Цзю, после которой он стал настоящей звездой. По его словам, в тот день он был готов настолько, что победил бы даже и Флойда Мейвезера.
«В ночь, когда я победил Костю Цзю, я бы победил любого, в том числе и Мейвезера.Я не хочу сказать, что я лучше Флойда. Но правильно выбранная тактика в подходящее время и в подходящий вечер, почему бы и нет? Даже лучшие проигрывают. Если бы я подрался с ним той ночью, я бы, вероятно, победил», — приводит слова Хаттона BoxingScene.
Рикки Хаттон и Флойд Мейвезер встретились в 2007 году, и американец одержал досрочную победу в десятом раунде.
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