Дэна Уайт: не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах США?

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал поступок чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса, который отбирал на улицах США баллончики у участников акций протеста.
«Видели, как Джон Джонс ночью появился на улицах Альбукерке и отобрал баллончики с краской у тинейджеров? Мне кажется, ребятишки штаны обделали. Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак?» — приводит слова Уайта Fight Time.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. После этого мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице уже не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.
- 6 июня 2020
-
06:34
-
03:02
-
01:18
-
00:55
-
00:34
-
00:28
- 5 июня 2020
-
23:57
-
22:18
-
21:44
-
20:19
-
19:29
-
18:52
-
17:35
-
15:10
-
14:05
-
13:00
-
11:40
-
10:01
-
09:01
-
00:56
- 4 июня 2020
-
23:34
-
22:41
-
22:27
-
21:46
-
20:53
-
19:36
-
18:53
-
17:57
-
16:09
-
15:10
-
14:07
-
13:01
-
12:03
-
11:45
-
10:00