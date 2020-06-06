Дэна Уайт: не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах США?

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал поступок чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса, который отбирал на улицах США баллончики у участников акций протеста.

«Видели, как Джон Джонс ночью появился на улицах Альбукерке и отобрал баллончики с краской у тинейджеров? Мне кажется, ребятишки штаны обделали. Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак?» — приводит слова Уайта Fight Time.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. После этого мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице уже не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.