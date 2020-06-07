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Стерлинг победил Сандхегена на UFC 250 и может побороться с Яном за титул

Стерлинг победил Сандхегена на UFC 250 и может побороться с Яном за титул
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В рамках основного карда встретились Альджамейн Стерлинг и Кори Сандхеген.

Досрочную победу в первом раунде одержал Стерлинг, для которого она стала пятой подряд.

Сандхеген потерпел второе поражение при 12 победах.

Ранее сообщалось, что победитель боя Стерлинг — Сандхеген встретится с победителем поединка Пётр Ян —Жозе Алду.

Ранее Нил Магни одержал победу единогласным решением над Энтони Рокко Мартином.

Главным событием станет титульная встреча в полулёгком весе у женщин. Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать один из поясов от посягательств Фелисии Спенсер. В соглавном поединке турнира встретятся экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 250.

UFC 2020. UFC 250, Лас-Вегас, США
Кори Сэндхаген - Алджамейн Стерлинг (W)
07 июня 2020, воскресенье. 06:15 МСК
Алджамейн Стерлинг
Окончено
TKO
Кори Сэндхаген
UFC 2020. UFC 250, Лас-Вегас, США
Нил Магни (W) - Энтони Рокко Мартин
07 июня 2020, воскресенье. 05:40 МСК
Нил Магни
Окончено
PTS
Энтони Рокко Мартин
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