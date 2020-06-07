«Я иду за твоей задницей». Стерлинг бросил вызов Яну

Американский боец смешанных единоборств Альджамейн Стерлинг бросил вызов российскому бойцу Петру Яну.

Стерлинг нокаутировал Кори Сандхегена на турнире UFC 250. Стерлинг одержал 19 побед в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Победная серия американца составляет 5 боёв.

«Это был самый большой бой в моей жизни. Пётр Ян, тебе лучше выиграть свой бой. Я иду за твоей задницей», — приводит слова Стерлинга MMAfighting.

Ранее сообщалось, что победитель боя Стерлинг — Сандхеген встретится с победителем поединка Пётр Ян —Жозе Алду.

Напомним, титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо. Теперь его оспорят Пётр Ян и экс-чемпион лиги Жозе Алду.

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.