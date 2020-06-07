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Нуньес получила $ 450 тыс. за победу над Спенсер

Нуньес получила $ 450 тыс. за победу над Спенсер
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 250. По его итогам стали известны гонорары нескольких бойцов.

Участница главного боя шоу чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес заработала $ 450 тыс., сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото. $ 350 тыс. она получила в качестве гарантированной суммы и $ 100 тыс. — за победу.

Фелисия Спенсер, уступившая Нуньес, пополнила банковский счёт на $ 200 тыс.

Коди Гарбрандт, эффектно нокаутировавший Рафаэля Ассунсао, заработал $ 240 тыс., а его соперник — $ 158 тыс. При этом в UFC поощрили Гарбрандта бонусом за выступление вечера.

Из других бойцов отметим Альджамейна Стерлинга и Шона О'Мэйли: первый получил $ 152 тыс., второй — $ 80 тыс. Суммы указаны без бонусов, полученных за выступление вечера.

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