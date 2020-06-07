Хаттон: Фьюри и Джошуа просто обязаны встретиться друг с другом
Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон поделился мнением о возможном объединительном поединке между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
«Я не вижу причин, по которым этот бой не может состояться на „Уэмбли“. Для такого боя нужна большая открытая арена. Чтобы заработать много денег, нужно драться в США, но я думаю, что бой такого уровня должен пройти в Великобритании. Это будет поединок британцев, которые находятся на пике карьеры. Этот бой должен пройти в Великобритании ради местного бокса.
Этот поединок не может не состояться. Нужно работать над этим, иначе мы себя не простим. У нас два лучших боксёра в супертяжёлом весе, и они просто обязаны встретиться друг с другом», — приводит слова Хаттона Skysports.
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