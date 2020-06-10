Бывший чемпион мира по боксу Нджикам перешёл в ММА

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Хасан Ндам Нджикам перебрался в ММА и подписал контракт с французским промоушеном ARES FC.
«Почему Хассан стал частью ARES? Правильно будет спросить, как мы могли бы не подписать с ним контракт? Целью ARES является развивать африканские и европейские таланты. А контракт с Хассаном сыграет свою роль в мире боевоых искусств.
Он начал боксировать ещё в Камеруне. И доказал всему миру, что может подняться на высокий уровень. Его решение перейти в ММА как раз поможет ему в этом. Уверен, в его целях быть номером 1», — отметил исполнительный спортивный менеджер ARES Фернандо Лопес.
Последний бой в боксе Ндам Нджикам провёл 13 декабря во Владикавказе, где проиграл решением судей экс-чемпиону мира в суперсреднем весе Федору Чудинову.
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