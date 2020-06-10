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Уайт: бой Кормье – Миочич станет величайшим в истории UFC

Уайт: бой Кормье – Миочич станет величайшим в истории UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что третий бой между Даниэлем Кормье и действующим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Стипе Миочичем, который запланирован на 15 августа, станет величайшим в истории промоушена.

«Это невероятный бой. В нём будет стоять на кону всё в тяжёлом весе. Его победитель станет не только чемпионом UFC, но и величайшим тяжеловесом в истории. У них до этого было два отличных боя и оба хотят провести третий, чтобы выяснить всё окончательно», — приводит слова Уайта Yahoo Sports.

Напомним, что Миочич и Кормье встречались уже дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. Та встреча прошла в августе 2019 года и с тех пор ни один из бойцов больше не появлялся в октагоне.

Миочич и Кормье проведут третий бой 15 августа
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