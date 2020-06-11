Красавица из MMA показала новое фото в откровенном купальнике

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в смешанных единоборствах, порадовала поклонников новой фотографией. Она выложила в «Инстаграм» снимок, на котором она запечатлена в откровенном купальнике.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
21-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. В июне 2019 года она победила Ларкин Дэш решением судей — пока это последний её поединок.
Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году она завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг. В 2017 году она завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая она участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.
- 11 июня 2020
-
10:00
-
09:00
-
04:16
-
03:53
-
01:27
-
00:45
- 10 июня 2020
-
23:45
-
21:25
-
20:35
-
20:26
-
19:36
-
19:02
-
18:37
-
18:01
-
16:18
-
15:44
-
15:07
-
14:01
-
13:37
-
13:32
-
11:37
-
11:14
-
09:00
-
07:49
-
04:08
-
03:49
-
03:26
-
02:57
-
02:36
-
00:45
-
00:03
- 9 июня 2020
-
23:46
-
22:30
-
21:27
-
21:18