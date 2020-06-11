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Брат Хабиба дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»

Брат Хабиба дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC на одном из турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Об этом рассказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Июль, «Бойцовский остров», — приводит слова Ризвана Магомедова ТАСС.

UFC планирует провести на «Бойцовском острове» четыре турнира в период с 11 по 25 июля.

Дата дебюта и имя соперника Умара Нурмагомедова пока не сообщаются.

Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в UFC 18 апреля, но его бой на турнире UFC 249 сорвался из-за пандемии коронавируса. На счету 24-летнего спортсмена 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

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