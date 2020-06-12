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Боец UFC Царукян сразится с Рамосом на «Бойцовском острове»

Боец UFC Царукян сразится с Рамосом на «Бойцовском острове»
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, выйдет в октагон с представителем Бразилии Дави Рамосом на турнире промоушена на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который планируется провести 18 июля. Об этом сообщили в команде российского спортсмена.

«Арман проведет бой с Рамосом на «Бойцовском острове», — приводит слова представителя команды Царукяна ТАСС.

23-летний Царукян выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок в MMA он провёл в июле 2019 года, когда единогласным решением судей победил Оливье Обена-Мерсье. Всего на его счету 14 побед и два поражения.

У 33-летнего Рамоса 10 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

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