Боец UFC Царукян сразится с Рамосом на «Бойцовском острове»
Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, выйдет в октагон с представителем Бразилии Дави Рамосом на турнире промоушена на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который планируется провести 18 июля. Об этом сообщили в команде российского спортсмена.
«Арман проведет бой с Рамосом на «Бойцовском острове», — приводит слова представителя команды Царукяна ТАСС.
23-летний Царукян выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок в MMA он провёл в июле 2019 года, когда единогласным решением судей победил Оливье Обена-Мерсье. Всего на его счету 14 побед и два поражения.
У 33-летнего Рамоса 10 побед и три поражения в смешанных единоборствах.
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