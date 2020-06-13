Волков: улетели в Калифорнию побегать в парке без QR-кода

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, показал, как проводит тренировки в США, куда приехал для проведения поединка с Кёртисом Блейдсом. Напомним, бой Волкова и Блейдса возглавит турнир UFC, который пройдёт в Лас-Вегасе 20 июня.



«Мы можем как угодно, делаем как хотим!» Улетели в Калифорнию, чтобы побегать в парке без QR-кода.



Небольшой инсайд, как мы втягиваемся и проходим акклиматизацию в первые дни", — подписал видеозапись в своём «инстаграме» Александр Волков.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

На счету Александра Волкова 31 победа и семь поражений в смешанных единоборствах. У Кёртиса Блейдса 13 побед и два поражения в MMA.