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Волков: улетели в Калифорнию побегать в парке без QR-кода

Волков: улетели в Калифорнию побегать в парке без QR-кода
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, показал, как проводит тренировки в США, куда приехал для проведения поединка с Кёртисом Блейдсом. Напомним, бой Волкова и Блейдса возглавит турнир UFC, который пройдёт в Лас-Вегасе 20 июня.

«Мы можем как угодно, делаем как хотим!» Улетели в Калифорнию, чтобы побегать в парке без QR-кода.

Небольшой инсайд, как мы втягиваемся и проходим акклиматизацию в первые дни", — подписал видеозапись в своём «инстаграме» Александр Волков.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

На счету Александра Волкова 31 победа и семь поражений в смешанных единоборствах. У Кёртиса Блейдса 13 побед и два поражения в MMA.

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