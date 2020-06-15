Девушка — боец UFC, провалившая взвешивание, показала фото сытного обеда
Американская спортсменка Джессика Ай, выступающая в UFC в женском наилегчайшем весе, выложила в «Инстаграм» фотографии сытного обеда, который приготовили для неё и для её команды.
«Спасибо, что позаботились обо мне и приготовили классные барбекю для моей команды», — подписала она снимки, поблагодарив службу, которая занималась приготовлением еды.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, в минувшие выходные Джессика Ай провалила взвешивание перед турниром UFC Fight Night 172, показав минимальный перевес. После этого она закрыла свою страницу «Инстаграме», чтобы избежать оскорблений, и проиграла поединок Синтии Кальвильо, которая одолела соперницу по очкам.
Кальвильо победила Ай по очкам на UFC on ESPN 10
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