Финкельштейн ответил на обвинения в краже денег у Ф. Емельяненко

Известный промоутер Вадим Финкельштейн ответил на обвинения менеджера Джерри Миллена, который обвинил российского бизнесмена в том, что тот недодавал гонорары Фёдору Емельяненко и, таким образом, фактически обкрадывал прославленного бойца.

«Слушайте, я с Фёдором работал до 2012 года и Фёдор присутствовал на всех переговорах, с кем бы мы их не вели, с UFC, Affliction, Strikeforce. На всех переговорах он присутствовал лично и знал все детали и гонорары. А вот Миллена естественно ни на одних переговорах не было, так как работал он с нами всего два года и его работа была — это заниматься продакшеном. Откуда он вылез сейчас и почему делает такие заявления я не знаю.

Не верю в то, что он сейчас менеджер Емельяненко. Фёдор был в курсе всех историй с Милленом и я не думаю, что он сейчас его менеджер. Насколько я знаю у Фёдора нет менеджера и все вопросы сейчас он ведёт лично сам", — приводятся слова Финкельштейна на странице M-1 Global в «Инстаграме».

Финкельштейн также подчеркнул, что в прошлом Миллен работал в компании M-1 на должности продакшн-менеджера и фактически обворовывал организацию.