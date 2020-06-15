Менеджер Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег Фёдора

Джерри Миллен, менеджер знаменитого российского бойца MMA Фёдора Емельяненко, рассказал, почему, по его мнению, спортсмен прекратил сотрудничество с промоутером Вадимом Финкельштейном. В 2009 году Емельяненко провёл бой с Андреем Орловским. Россиянин получил за поединок $ 300 тыс., а его соперник — $ 1,5 млн.
«Не помню, сколько Фёдор получил, но уверен, что Вадим Финкельштейн украл большую часть этого. В этом была проблема. Потому что заплатили M-1 и отдельно — Фёдору.
Были причины, почему Вадим Финкельштейн перестал быть менеджером Фёдора. Он получил намного больше Орловского. Они платили M-1, потому что… Я не знаю, поэтому я и покинул M-1.
Они принуждали Фёдора. Это делал Вадим, он забирал у него деньги. Фёдор не получал долю от турнира Affliction. Компания М-1 могла, но сомневаюсь… Ей заплатили только по контракту промоутера.
Вообще, компания М-1 была довольно запутанной, Вадим игрался с бухгалтерией, спонсорскими деньгами. Я не хотел участвовать в подобном», — приводит слова Миллена Allboxing.
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