Президент UFC назвал четвёрку величайших бойцов. Хабиба и Макгрегора в списке нет

Президент UFC Дана Уайт назвал имена бойцов, которые, по его мнению, входят в топ-4 лучших в истории. В списке не оказалось ни действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ни его давнего соперника, бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Если речь идёт о четырёх лучших бойцах, надо выбрать Ройса Грейси (победитель первых турниров UFC в начале 90-х. — Прим. «Чемпионата»), понятно почему. Также надо назвать Аманду Нуньес — это величайшая женщина-боец в истории.
Выбрать ещё двоих тяжело. Выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал (формально у Джонса одно поражение в карьере, его дисквалифицировали в одном из боёв в 2009 году. — Прим. «Чемпионата»). Четвёртым номером стал бы Чак Лидделл. На тот момент он был самой большой звездой в истории. Хотя выбрать между Чаком Лидделлом и Форрестом Гриффином — это словно бросать монетку», — рассказал Уайт в подкасте Schmozone.
- 17 июня 2020
-
13:53
-
13:17
-
13:02
-
11:18
-
10:17
-
09:27
-
09:01
-
03:21
-
01:29
-
01:01
-
00:53
- 16 июня 2020
-
23:51
-
23:28
-
22:42
-
21:43
-
20:52
-
19:46
-
19:23
-
18:21
-
17:17
-
16:53
-
16:07
-
15:01
-
14:09
-
13:41
-
13:00
-
12:02
-
10:19
-
10:18
-
09:49
-
09:41
-
08:56
-
07:47
-
06:51
-
00:06