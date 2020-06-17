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Президент UFC назвал четвёрку величайших бойцов. Хабиба и Макгрегора в списке нет

Президент UFC назвал четвёрку величайших бойцов. Х
Президент UFC назвал четвёрку величайших бойцов. Хабиба и Макгрегора в списке нет
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт назвал имена бойцов, которые, по его мнению, входят в топ-4 лучших в истории. В списке не оказалось ни действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ни его давнего соперника, бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Если речь идёт о четырёх лучших бойцах, надо выбрать Ройса Грейси (победитель первых турниров UFC в начале 90-х. — Прим. «Чемпионата»), понятно почему. Также надо назвать Аманду Нуньес — это величайшая женщина-боец в истории.

Выбрать ещё двоих тяжело. Выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал (формально у Джонса одно поражение в карьере, его дисквалифицировали в одном из боёв в 2009 году. — Прим. «Чемпионата»). Четвёртым номером стал бы Чак Лидделл. На тот момент он был самой большой звездой в истории. Хотя выбрать между Чаком Лидделлом и Форрестом Гриффином — это словно бросать монетку», — рассказал Уайт в подкасте Schmozone.

Фёдор Емельяненко обошёл Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA от CBS
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