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Бой Емельяненко — Исмаилов не перенесут и постараются провести со зрителями

Бой Емельяненко — Исмаилов не перенесут и постараются провести со зрителями
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Поединок с участием российских бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова состоится, как и планировалось, 24 июля, на бой постараются допустить зрителей. Об этом рассказал президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

Напомним, изначально поединок Емельяненко — Исмаилов должен был состояться 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето.

«Мы до конца планируем, что этот турнир пройдёт со зрителями, до последнего. Решение будет принято 1 июля. Ввиду того, как складывается обстановка, позитивная динамика снятия ограничений… Мы планируем, что турнир пройдёт в Москве и при зрителях, пусть и при ограниченном количестве», — передаёт слова Яценко корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

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