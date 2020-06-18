Тренер Нурмагомедова рассказал, в чём Кормье лучше Хабиба

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, в чём его превосходит бывший обладатель пояса в тяжёлом весе Даниэль Кормье. Напомним, Нурмагомедов и Кормье вместе тренируются в зале AKA в США, когда Хабиб проводит тренировочные лагеря в США, руководит процессом Мендес.
Мендеса спросили, кто является его лучшим учеником.
«Если говорить о бойце и рассматривать всю мою карьеру… Можно по-разному оценивать. Если учитывать преданность, стабильность, бойцовскую базу и так далее, то это Хабиб. Если речь идёт о способностях, то Даниэль Кормье невероятно талантлив», — рассказал тренер в своём подкасте.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Кормье 22 победы и два поражения, ещё один бой признали несостоявшимся.
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