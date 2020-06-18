Тренер Сен-Пьера дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, спрогнозировал исход поединка обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи. Ожидается, что титульный поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится в сентябре 2020 года.

Захаби предположил, что победу одержит российский спортсмен, но не объяснил, почему так считает, пообещав сделать это впоследствии.

«Слушайте, я запишу отдельный выпуск подкаста про этот бой, он запланирован на сентябрь. Я невероятно заинтригован боем, просто чрезвычайно заинтригован. Я выберу Хабиба, но дам развёрнутый ответ в следующем эпизоде», — рассказал тренер в своём подкасте.