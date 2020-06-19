Волков: не понимаю, как вернусь в Москву

Боец UFC Александр Волков признался, что ещё не понимает, как будет возвращаться из США в Россию и какие процедуры при этом ему придётся пройти.

«Сейчас я не знаю, придётся ли мне потом проходить карантин или быть на самоизоляции. Здесь нас часто тестируют. Не совсем понимаю, как вернусь в Москву и что будет с карантином. Посмотрим», — сказал Волков на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретятся Александр Волков и Кёртис Блейдс.

Для россиянина этот бой станет первым в 2020 году. Последний раз он появлялся в октагоне в ноябре 2019 года, когда победил Грега Харди.