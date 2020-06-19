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В США задержали стрелка, представившегося бойцом UFC

В США задержали стрелка, представившегося бойцом UFC
Бокс/ММА / UFC 0

13 июня в Сан-Антонио (штат Техас, США) случилось серьёзное происшествие. Неизвестный мужчина, представившийся бойцом UFC, устроил пальбу на парковке одного из баров в результате чего ранил восемь человек. Нападавшему удалось скрыться. Сегодня, 19 июня, стало известно, что он задержан, сообщает MMA Fighting.

37-летнего мужчину зовут Дженелиус Крю и он не имеет никакого отношения к UFC и судя по всему к смешанным единоборствам в целом, так как ни один из известных порталов, ведущих статистику ММА, не даёт об этом человеке какой-либо информации. На данный момент он находится под стражей в окружной тюрьме Майами-Дейд. Скоро его ждёт экстрадиция в Техас.

Отметим, что в результате стрельбы погибших нет. Ожидается, что все восемь пострадавших скоро выздоровеют.

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