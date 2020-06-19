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«Не надо слушать негодяев». Кремлёв призвал проголосовать за поправки в Конституцию

«Не надо слушать негодяев». Кремлёв призвал проголосовать за поправки в Конституцию
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв призвал своих подписчиков голосовать за поправки в Конституцию России. По его словам, внесение изменений в высший нормативный правовой акт сделает страну «ещё сильнее».

«Дорогие друзья, 1 июля состоится всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Чтобы сделать нашу сверхдержаву ещё сильнее, нам надо объединиться и проголосовать за! Будущее страны находится в наших руках!

Не надо слушать негодяев, которые не сделали ничего для пользы нашей страны, а только пытаются ввести в заблуждение наш великий народ, ведя подрывную деятельность, сидя на унитазе. Только вместе мы можем принять единственное правильное решение. Только объединившись, мы станем непобедимыми. Бокс — за сильную Конституцию. Бокс — за сильную Россию», — написал Кремлёв на своей странице в «Инстаграме».

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