Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Представлен официальный постер к турниру UFC 251

Представлен официальный постер к турниру UFC 251
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня, 19 июня, пресс-служба UFC представила официальный постер к турниру UFC 251, который пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На постере представлены участники четырёх боёв. На первом плане изображены Камару Усман и Гилберт Бёрнс, которые выступят в главном событии шоу. Далее внимание переключается на Александера Волкановски и Макса Холлоуэя — участников соглавного события турнира. Наконец, одинаковое по площади место на постере выделено под Петра Яна и Жозе Алду, а также Джессику Андраде и Роуз Намаюнас.

Соответствующий пост можно увидеть на странице UFC в «Инстаграме».

Напомним, в ходе шоу UFC 251 Пётр Ян и Жозе Алду оспорят вакантный титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020