Представлен официальный постер к турниру UFC 251

Сегодня, 19 июня, пресс-служба UFC представила официальный постер к турниру UFC 251, который пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На постере представлены участники четырёх боёв. На первом плане изображены Камару Усман и Гилберт Бёрнс, которые выступят в главном событии шоу. Далее внимание переключается на Александера Волкановски и Макса Холлоуэя — участников соглавного события турнира. Наконец, одинаковое по площади место на постере выделено под Петра Яна и Жозе Алду, а также Джессику Андраде и Роуз Намаюнас.

Соответствующий пост можно увидеть на странице UFC в «Инстаграме».

Напомним, в ходе шоу UFC 251 Пётр Ян и Жозе Алду оспорят вакантный титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.