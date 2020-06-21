Прямая трансляция боя UFC Vegas 3 Волков — Блейдс начнётся примерно в 6:00

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Vegas 3. Главным событием ивента станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блейдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу Драго. Бой начнётся примерно в 6:00

Напомним, Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Он проведёт первый поединок в 2020 году. Последний раз Александр бился в ноябре на турнире в Москве. Тогда он единогласным решением судей победил Грега Харди.

Что касается Кёртиса Блейдса, то американец последний раз бился в январе 2020 года. Тогда он досрочно победил экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.

В соглавном бой Джош Эммет сразится с Шейном Бургосом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.