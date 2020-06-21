Прямая трансляция боя UFC Vegas 3 Волков — Блейдс начнётся примерно в 6:00
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Vegas 3. Главным событием ивента станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блейдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу Драго. Бой начнётся примерно в 6:00
Напомним, Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Он проведёт первый поединок в 2020 году. Последний раз Александр бился в ноябре на турнире в Москве. Тогда он единогласным решением судей победил Грега Харди.
Что касается Кёртиса Блейдса, то американец последний раз бился в январе 2020 года. Тогда он досрочно победил экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.
В соглавном бой Джош Эммет сразится с Шейном Бургосом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.
- 21 июня 2020
-
04:56
-
04:39
-
03:51
-
03:33
-
00:52
- 20 июня 2020
-
23:41
-
23:34
-
22:46
-
21:59
-
20:54
-
19:59
-
18:30
-
17:27
-
16:48
-
15:26
-
15:19
-
13:37
-
13:01
-
12:00
-
10:55
-
09:50
-
00:30
- 19 июня 2020
-
23:20
-
22:56
-
21:53
-
20:52
-
19:58
-
18:48
-
18:18
-
17:23
-
16:02
-
15:00
-
14:17
-
13:19
-
12:02
Партнерский контент