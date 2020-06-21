Дана Уайт: Блейдс выглядел глупо

Президент UFC Дана Уайт считает, что Кёртису Блейдсу пока рано думать о титульном поединке. Более того, президент лиги дал понять, что не считает выступление американца в бою с Александром Волковым образцовым.

«Получит ли Блейдс титульный бой? Он дважды проигрывал Нганну. Как ему можно предоставить титульный шанс раньше, чем Фрэнсису?! Но да, он в числе кандидатов на чемпионский бой.

Что касается его дальнейших планов, с учётом продемонстрированной им выносливости, на его месте я оставался бы в деле и бился дальше.

Мне нравится Кёртис Блейдс, ничего не имею против него. Но если начинаешь вести треш-ток подобный тому, который он вёл всю неделю, ты должен выходить и надирать сопернику зад. Но когда человек много говорит и выступает так, как это было сегодня, он выглядит просто глупо", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 3.